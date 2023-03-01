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Топовый боец MMA оценил шансы на возвращение в UFC

Топовый боец MMA оценил шансы на возвращение в UFC
©twitter.com/francis_ngannou

Фрэнсис Нганну, известный камерунский боец смешанных единоборств, высказался о своих перспективах возвращения в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В январе текущего года Нганну отказался от продления контракта с самым престижным промоушеном и покинул организацию в качестве свободного агента.

"Я думаю, моя ситуация отличается от других. Ну, типа, меня не выгнали - я сам ушел, понимаешь? Они должны многое сделать, чтобы я вернулся. Но я сомневаюсь, что это произойдет", - заявил Нганну в интервью The Schmo.

На его счету 20 боев в MMA в которых, он одержал 17 побед. В том числе в UFC Нганну провел 14 боев, 12 из которых выиграл.

В последнем поединке в рамках турнира UFC 270 в январе 2022 года он Сирила Гана.

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