Топовый боец казахстанского менеджера одержал победу в UFC

Российский боец Мовсар Евлоев, менеджером которого является казахстанец Саят Абдрахманов, одержал очередную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он провел поединок на турнире UFC 288 в Ньюарке (Нью-Джерси, США). Соперником Евлоева стал Диего Лопес из Бразилии.

Бой прошел в полулегком весе и завершился единогласным решением судей в пользу российского бойца.

Для 28-летнего Евлоева эта победа стала 17-й в MMA, он ни разу не проигрывал. Что касается 28-летнего Лопеса, он вышел на поединок на коротком уведомлении - изначально россиянин должен был драться с американцем Брайсом Митчеллом, но тот снялся из-за травмы.

Отметим, что в октябре прошлого года Евлоев перенес операцию и сегодня был его первый бой после восстановления.

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