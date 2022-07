На топового казахстанского менеджера и его известного бойца наехали в UFC

Топовый боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев, представляющий казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team, вступил в перепалку с Брайсом Митчеллом, сообщают Vesti.kz. Американец выступил с угрозами не только в адрес самого россиянина, но и его успешного менеджера - казахстанца Саята Абдрахманова, который представляет его интересы.

"Мовсар скорее победит кого-то на улице, чем в ринге. Я знаю твой русский, и если ты меня заметишь, то спеши в больницу. Если ты подойдешь ко мне близко, то я забью. Мне не нравится, как твой менеджер разговаривает со мной. Ты тоже его *учка. Твою задницу я тоже надеру", - написал Митчелл.

"Смотрите, кто проснулся! Ты бы не выжил на улицах, где я вырос, деревенщина. Сохрани эту энергию, когда я увижу тебя лицом к лицу. Просто подпиши контракт, и я надеюсь, что ты потратишь свои деньги за шоу на самообразование, потому что ты не получишь бонус за победу, тупица", - ответил Евлоев.

