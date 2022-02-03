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Топ-бой недели: возвращение Шавката "Кочевника" Рахмонова

Топ-бой недели: возвращение Шавката "Кочевника" Рахмонова
Новости спорта MMA UFC

6 февраля состоится первый в новом году UFC Fight Night, в рамках которого встретятся казахстанский боец Шавкат Рахмонов (14-0) и гайанский проспект Карлстон Харрис (17-4).

Третьего боя Рахмонова под эгидой UFC с нетерпением ждали не только соотечественники, но и зарубежные фанаты смешанных единоборств. В свои 27 лет "Кочевник" считается одним из самых многообещающих проспектов нового поколения. Эксперты в один голос твердят, что он уверенно войдет в рейтинг и достойно поборется за титул чемпиона в полусреднем весе.

В это нетрудно поверить. В 2013 году Рахмонов стал самым молодым чемпионом мира по смешанным единоборствам среди любителей. В 2019-м взял чемпионство M-1 Global. К моменту американского дебюта и по сей день он остается непобежденным. В его кармане 14 досрочных побед, две из которых он завоевал в UFC удушающими приемами.

Против него выступит 33-летний боец из Гайаны Карлстон Харрис. В отличие от казахстанца, гайанец начал свою карьеру с поражения, но с тех пор набрался опыта. Предстоящий бой также станет для него третьим выступлением в UFC. Харрис намерен навязать свою игру и стать первым, кто возьмет верх над "Кочевником". Поможет ли ему в этом небольшая разница в опыте, неизвестно, но фаворитом боя на данный момент единогласно считается Рахмонов.


UFC FN пройдет в Лас Вегасе на арене UFC Apex. Кроме Рахмонова и Харриса, в главные события вечера входят схватки Хермансон - Стрикланд и Сориано - Максимов.

Поддерживайте Шавката вместе с Parimatch и заряжайте ставки со 100-процентной страховкой на все события UFC FN.

Линия на бой от Parimatch:

П1 - 1.34, П2 - 3.10

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Метки:
Букмекеры Parimatch Рахмонов Шавкат UFC

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