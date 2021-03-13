Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Конкурсы с призами
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Тони Фергюсон узнал имя следующего соперника

Минувший год для американца сложился неудачно.

Тони Фергюсон узнал имя следующего соперника
Тони Фергюсон. Фото: UFC©
Новости спорта Смешанные UFC
0

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон из США проведет следующий поединок 15 мая 2021 года на турнире UFC 262, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на BJ Penn.

Его соперником станет Бенейл Дариуш. Контракт на бой еще не подписан, но стороны достигли устного соглашения.

Для Фергюсона эта встреча станет первой в 2021 году. Минувший год для него сложился неудачно. В мае он досрочно проиграл соотечественник Джастину Гэтжи, а в декабре по очкам уступил бразильцу Чарльзу Оливейру. На данный момент Тони занимает пятое место в рейтинге легкого веса.

Что касается Дариуша, уроженец Ирана ассирийского происхождения уже бился в 2021 году. В минувшем месяце он раздельным решением победил Карлоса Диего Феррейру. Это была шестая кряду победа Дариуша в UFC. На данный момент он занимает девятое место в рейтинге.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
MMA UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:32
Единоборства

Тони Фергюсон узнал имя следующего соперника
Сегодня
09:01
Единоборства

UFC уволил обидчицу первой казахстанки в промоушене
Вчера
16:36
Единоборства

Не выдерживает организм. Зачем бойцам весогонка, как Хабиб сбрасывает по 15 килограммов и почему Кайрату Ахметову с этим повезло
11 марта
20:52
Единоборства

Бой спарринг-партнера Оспанова и битва топовых полусредневесов, или что будет на этой неделе в UFC
11 марта
14:21
Единоборства

"Эй, UFC, не понимаю, почему вы не продвигаете эту финиш-машину". Что говорят о Рахмонове иностранные фанаты
11 марта
09:36
Бокс

"Дал хорошие советы". Петр Ян рассказал о встрече с Геннадием Головкиным
10 марта
12:47
Единоборства

Казахстанский нокаутер против мастера сабмишенов из России, или что ждет фанатов ММА на этой неделе
10 марта
09:38
Бокс

Геннадий Головкин встретился со звездами UFC
9 марта
18:19
Единоборства

С Рахмоновым, пятью россиянами, братом Хабиба, но без Адесаньи. Обновленный топ-10 непобежденных бойцов UFC
9 марта
15:49
Единоборства

Андерсон Силва, Джон Джонс, а теперь и Петр Ян. Кто из звезд UFC проигрывал бои дисквалификацией за запрещенные удары
7 марта
15:21
Единоборства

"Удар был сильным". Российский журналист - о поединке Петра Яна, реванше и перспективах уроженца Казахстана в UFC
7 марта
14:29
Единоборства

"Совсем забыл о ногах". Петр Ян прокомментировал свой запрещенный удар и потерю титула
7 марта
12:58
Единоборства

UFC 259. Адесанья потерпел первое поражение в карьере и не смог стать чемпионом в еще одном весе
7 марта
12:16
Единоборства

"Несколько лет назад заслуживал место в топ-5". Махачев - о победе на UFC 259 удушающим приемом
7 марта
11:25
Единоборства

Вот за что дали "дисквал". Видео рокового удара Петра Яна, из-за которого лишился титула UFC
7 марта
11:13
Единоборства

Настоящая жесть на UFC 259. Петра Яна дисквалифицировали, чемпионский пояс забрал претендент
7 марта
10:25
Единоборства

Экс-чемпион UFC Крус одержал первую победу с 2016 года
7 марта
08:44
Единоборства

Россиянин Аскаров уверенно победил Бенавидеса на турнире UFC 259
6 марта
15:14
Единоборства

Уволенная из UFC девушка-боец показала новое откровенное фото
6 марта
09:10
Единоборства

Российский чемпион прошел взвешивание перед первой защитой титула в UFC
5 марта
18:21
Единоборства

Конор МакГрегор продал свой бренд виски мексиканской компании
5 марта
14:22
Единоборства

Петр Ян идет за победой, или почему не стоит ждать смены чемпиона в весе Морозова
5 марта
12:00
Единоборства

"Большие перспективы". Петр Ян - о казахстанских бойцах, предстоящем бое и будущем промоушена UFC
4 марта
23:01
Единоборства

"Прошел через ряд убийц". UFC уволил легендарных бойцов
4 марта
21:00
Единоборства

Блахович - Адесанья, Ян - Стерлинг, поединки Нуньес и Махачева. Где и когда смотреть огненный турнир UFC 259
4 марта
17:43
Единоборства

Казахстанский боец дал прогноз на титульный бой российского чемпиона UFC
4 марта
10:00
Единоборства

Parimatch предлагает любителям спорта побороться за крутые призы на 95 миллионов тенге
3 марта
22:07
Единоборства

Порье, Масвидаль и Петр Ян, или с кем теперь будет тренироваться отправившийся в США Жумагулов
3 марта
10:50
Единоборства

Взорвал мир UFC в 2020 году, а затем неожиданно объявил о завершении карьеры. Чем известен боец, которого уговорил остаться Кадыров
3 марта
08:00
Единоборства

Друг Хабиба унаследует его пояс в UFC? Чемпион считает, что Конору и остальным он не по зубам
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика