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"Терпеть не могу". Президент UFC выразил отношение к футболу

"Терпеть не могу". Президент UFC выразил отношение к футболу
©twitter.com/sportbible

Президент бойцовской организации UFC Дана Уайт резко высказался о том, почему ему не нравится такой вид спорта, как футбол, сообщает "Чемпионат".

"Терпеть не могу футбол. Я считаю его наименее талантливым видом спорта на земле. Даже трехлетние дети могут играть в него. Ты просто бегаешь и пинаешь мяч. Каким бездарным нужно быть, чтобы не забить хотя бы три мяча в такие большие ворота?" - приводит слова Уайта Sport Bible.

53-летний Уайт стал президентом организации в 2001 году, тогда она была частью промоушена Zuffa. Под управлением Даны UFC превратился в крупнейшую и самую популярную организацию в мире смешанных единоборств.

Дана Уайт неоднократно рассказывал, что, помимо MMA, он испытывает особые симпатии к регби, бейсболу и боксу.

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Метки:
UFC Футбол

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