"Стань лучше на дистанции". Экс-чемпион UFC решил помочь МакГрегору

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо дал совет экс-чемпиону лиги в двух весовых категориях Конору МакГрегору перед боем с бывшим временным чемпионом в легком весе Дастином Порье.

"Главное событие, Конор… Конор Мактаппер, простите, и Дастин Порье. МакГрегор не может просто продолжать давить людей стойкой из карате. Это та же причина, по которой я отошел от нее. Хотя Даниэль Кормье говорил, что у меня лучшая стойка из карате в ММА, мне пришлось от нее отказаться, потому что она слишком опасна. Так что, если бы я хотел дать ему совет, я бы сказал ему: "Продолжай использовать ту же стойку, но стань лучше на дистанции".

Потому что люди теперь знают, что этот удар передней ногой существует. Этот удар по голени сделал успешными таких парней, как Джастин Гэтжи. По моему мнению, именно он положил этому начало. Но ты учишься на таких вещах и можешь приспособиться. Так ты развиваешься как боец", - приводит слова Сехудо "Чемпионат".

Добавим, что Конор сразится с Порье 10 июля этого года.

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