Стало известно о планах Махачева по переходу в дивизион Рахмонова в UFC

Мексиканский тренер действующего чемпиона UFC в легкой весовой категории Ислама Махачева, рассказал о том, когда его подопечный собирается подняться в полусредний дивизион, передает Fight.ru.

По словам Хавьера Мендеса, что сначала российский боец намерен провести несколько боев в родной категории, а уже затем будет готов попробовать свои силы с полусредневесами, став двойным чемпионом UFC.

"Ислам хочет зачистить легкий дивизион. Он этого пока не сделал. Так что ему предстоит еще несколько боев в легком весе. Давайте посмотрим, что будет дальше. Но я вижу, что Махачев сдержит свое слово и перейдет в полусредний вес. Но если он поменяет свое мнение - так тому и быть. Однако пока он хочет несколько раз защитить титул и подняться в 77 килограммов", - сказал Мендес.

Напомним, что полусреднем весе выступает казахстанец Шавкат Рахмонов.

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