Стало известно о будущем Жумагулова в UFC

Боец смешанных единоборств из Казахстана Жалгас Жумагулов может продолжить карьеру в лучшем промоушене мира UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жумагулов намеревался уйти из профи-спорта после скандального поражения от американца Чарльза Джонсона на турнире UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (Невада, США). Однако, спустя некоторое время Жалгас заявил, что не заканчивает карьеру в UFC. По данным телеграм-канала Игоря Лазорина казахстанцу уже предложено новое соглашение:

"Говорят, UFC предлагает новый контракт Жалгасу Жумагулову. У Жалгаса одна победа и пять поражений в лиге. Но как минимум два (а может и три) поражения - спорные, "судейские".

Напомним, что боец из Актобе дебютировал в UFC летом 2020 года. С тех пор он проиграл решением Раулиану Пайве, Амиру Альбази и Джеффу Молине, был нокаутирован Манелом Капом и победил сабмишеном Джерома Риверу.

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