Стала известна причина завершения карьеры непобежденного бойца UFC

Российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин озвучил причину завершения карьеры соотечественника Забита Магомедшарипова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Известный российский боец UFC завершил карьеру
"Забит Магомедшарипов уведомил UFC о том, что завершил карьеру. Эту информацию мне только что подтвердили. Очень, очень жаль. Но проблемы со здоровьем так и не позволили ему вернуться", - написал Лазорин в своем телеграм-канале.
31-летний Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА и потерпел одно поражение. В UFC на его счету шесть побед в шести боях.
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