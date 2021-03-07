"Совсем забыл о ногах". Петр Ян прокомментировал свой запрещенный удар и потерю титула

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян (15-2) прокомментировал поражение дисквалификацией американцу Алджамейну Стерлингу (20-3) в рамках прошедшего турнира UFC 259.

Напомним, Ян вел дело к победе, пока в четвертом раунде не нанес запрещенный удар коленом в голову сопернику, находившемуся на канвасе. Стерлинг не смог продолжить бой, и Петра дисквалифицировали.

Таким образом, новым чемпионом стал Алджамейн.

"Вы сами все видели. Я даже не знаю, что сказать. Перед поединком рефери уделил много внимания положению руки, когда боец считается находящимся на покрытии. Я был слишком сфокусирован на его руках и совсем забыл о его ногах. Конечно, я не собирался наносить запрещенный удар и не осознавал, что наношу его. Я до последнего момента думал, что все сделал по правилам".

"Думаю, как боец Стерлинг также не хочет принимать титул таким вот образом. Если он будет здоров, надеюсь, вскоре мы проведем реванш", - цитирует Яна vRINGe.com.

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