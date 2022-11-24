Сорвался главный бой на UFC 282. Подробности

Матч-реванш чемпиона UFC в полутяжелом весе чеха Иржи Прохазки и бывшего обладателя титула из Бразилии Гловера Тейшейры не состоится, сообщает vRINGe.com.

Отмечается, что Прохазка (29-3-1) получил травму и не сможет выйти в октагон против Тейшейры (33-8) в главном событии UFC 282, который запланирован на 10 декабря в Лас-Вегасе (США).

При этом Иржи принял принципиальное решение сразу же отказаться от титула - в знак уважения к претендентам. Сроки восстановления и, соответственно, возможного возвращения чеха пока не известны.

В связи с этим новым главным событием UFC 282 станет поединок между бывшим чемпионом в полутяжелом весе поляком Яном Блаховичем (29-9) и россиянином Магомедом Анкалаевым (17-1), которые ранее должны были подраться во втором по значимости событии шоу и определить следующего претендента на титул.

Разыграют ли они теперь уже вакантный пояс, пока не сообщается. Но с учетом того, что номерные турниры почти никогда не обходятся без титульных противостояний, можно ожидать, что именно так и случится.

Напомним, Прохазка и Тейшейра дрались в июне. Поединок завершился досрочной победой Иржи удушающим приемом в заключительном, пятом раунде.

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