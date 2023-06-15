"Сможет ярко заявить о себе". Казахстанского бойца оценили перед дебютом в UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев удивит своим выступлением в UFС, считает тренер DAR Team Азиз Разыев. По его словам, спортсмен мог еще раньше дебютировать в мировом промоушене.

Напомним, что 29-летний Алмабаев дебютирует в лучшей лиге мира в ночь на 6 августа. Его соперником будет американец Од Осборн (12-5-0-1).

"Асу долго шел к этому и сейчас должен ярко заявить о себе. До этого было два предложения для него, на коротком уведомлении, мы были согласны, но просили перенести хотя бы на две недели, чтобы не попасть на пик акклиматизации. Мы не стали рисковать, потому что у нас есть контракт на руках. Которых соперников ему давали, они подрались между собой, и если честно, Асу бы в боях с ними удивил бы многих. Уверен, что и в бое с Осборном он сможет ярко заявить о себе. Асу такой человек, что в зале и в октагоне – это два разных человека. Так что дебют его будет интересным", - цитирует Разыева Sports.ru.

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