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Сергей Морозов сделал прогноз на топовый бой Шавката Рахмонова в UFC

Сергей Морозов сделал прогноз на топовый бой Шавката Рахмонова в UFC
©instagram.com/morozclub777

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (19-5) сделал прогноз на предстоящий бой Шавката Рахмонова (16-0) с Джеффом Нилом (15-4) из США. Он отметил, что самое главное для его соотечественника - правильно выстроить тактику. 

"Надеюсь, Шавкат в этом поединке досрочно одолеет своего соперника. Оппонент у него, надо сказать, неплохой - ударная техника очень хорошая. Бьющий на руках особенно. Самое главное, чтобы Шавкат выстроил бой тактически правильно. Немного поборолся, на дистанции подвигался, опять поборолся. Вот и все.

Самым главным, конечно, будет победа в этом бою. Если Шавкат выигрывает, то становится в погоню за титульной гонкой. Не знаю - проспект, да, у них считается? Непобежденный, плюс все свои бои досрочно завершил победами. Он очень интересен для UFC.

Надеюсь, Шавкат выиграет досрочно, чтобы после боя-двух ему дали подраться за чемпионский пояс", - цитирует Морозова Bookmaker-ratings.kz.

На счету Рахмонова 16 побед в 16 боях ММА. Все свои поединки он заканчивал досрочно – восемь нокаутов и восемь сабмишенов. У Нила 15 побед и четыре поражения. Он выиграл два последних боя.

Поединок Рахмонов - Нил состоится в главном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США). По времени Астаны он пройдет утром в воскресенье, 5 марта. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Морозов Сергей

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