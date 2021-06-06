Розенструйк досрочно разгромил Сакаи на UFC Вегас 28

В ночь на 6 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В главном событии встретились тяжеловесы Жаирзиньо Розенструйк (Суринам) и Аугусто Сакаи (Бразилия), пишет "Чемпионат".
Бой завершился победой Розенструйка за секунду до конца первого раунда после технического нокаута.
Jairzinho Rozenstruik with the KO at the buzzer!! #UFCVegas28 pic.twitter.com/c0jtwP4Cq6— Jason Williams (@jasoneg33) June 6, 2021
Суринамец провел первый поединок после поражения от французского бойца Сириля Гана. Сакаи вышел в октагон впервые после досрочного поражения от Алистара Оверима.
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