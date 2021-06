Розенструйк досрочно разгромил Сакаи на UFC Вегас 28

В ночь на 6 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В главном событии встретились тяжеловесы Жаирзиньо Розенструйк (Суринам) и Аугусто Сакаи (Бразилия), пишет "Чемпионат".

Бой завершился победой Розенструйка за секунду до конца первого раунда после технического нокаута.

Jairzinho Rozenstruik with the KO at the buzzer!! #UFCVegas28 pic.twitter.com/c0jtwP4Cq6