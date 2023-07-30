Российский боец оформил мощный нокаут на турнире UFC

Российский боец среднего веса Роман Копылов одержал досрочную победу над бразильцем Клаудио Рибейро на турнире UFC 291, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США), сообщают Vestikz.

Их поединок состоялся в рамках предварительного карда. Копылов нокаутировал соперника мощным ударом ногой в голову.

Таким образом, россиянин одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях. Для Копылова это третья победа подряд нокаутом в UFC.

Россиянин вошел в топ бойцов с самой длинной активной серией нокаутов. Возглавляет этот список россиянин Сергей Павлович, который одержал шесть последних побед в UFC нокаутом. Следом идут Копылов, Мэтт Фревола и Карлос Улберг, которые выиграли три последних боя нокаутом.

Главным событием вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Соперники уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тогда победу одержал Порье техническим нокаутом в четвертом раунде.

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