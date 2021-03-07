Россиянин Аскаров уверенно победил Бенавидеса на турнире UFC 259

Россиянин Аскар Аскаров (13-0-1) одержал уверенную победу в элиминаторном поединке наилегчайшего веса над бывшим претендентом на титул чемпиона американцем Джозефом Бенавидесом (28-8) в рамках основного карда турнира UFC 259, пишет vRINGe.com.

Большую часть первого раунда бойцы фехтовали ударами в стойке. Бенавидес пробивал чаще, Аскаров сосредоточился на контрвыпадах, преимущественно уходя от атак американца, тогда как сам действовал с лучшим КПД. Ближе к концу Аскар провел тэйкдаун, забрал спину соперника, но не успел развить успех.

Во втором раунде Аскаров уже в начале несколько раз попал справа, нанес Бенавидесу рассечение под левым глазом. После этого россиянин сблизился, неоднократно переводил соперника вниз, контролировал, наносил безответные удары.

В третьем раунде Аскар не форсировал события, предпочитая наказывать соперника за просчеты в стойке. У Бенавидеса было несколько локальных успехов, однако россиянин вновь попадал чаще.

Итоговый вердикт судей: 30-27, 30-27 и 30-26 в пользу Аскарова, который отдаст 20 процентов гонорара из-за того, что провалил официальное взвешивание.

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