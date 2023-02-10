В России сделали смелый прогноз на бой Рахмонова против топового бойца UFC

Российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин в соцсетях ответил на вопрос одного из своих подписчиков, который поинтересовался - "Шавкат - Нил, твое мнение?". Эксперт со своей стороны сделал весьма смелый прогноз, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Досрочная победа Шавката Рахмонова. Вот, как я думаю. Не уникальный прогноз, как говорится, но, думаю, что Нилу просто не хватит вариативности, чтобы с мощью Шавката бороться", - отметил Лазорин.

Бой Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила пройдет 4 марта и станет соглавным событием на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

На данный момент Рахмонов идет десятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент находится на седьмой строчке.

В американском промоушене Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

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