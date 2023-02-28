В России предсказали победу Рахмонова и озвучили большие перспективы в UFC

Российский боец UFC Ирина Алексеева дала прогноз на бой Шавката Рахмонова против Джеффа Нила и назвала плюсы для "Номада" от победы в этом поединке, сообщает MMA.Metaratings.ru. Их поединок пройдет 5 марта на турнире UFC 285. Бой Рахмонова и Нила состоится в главном карде турнира и станет третьим главным событием шоу.

В соглавном поединке представительница Кыргызстана Валентина Шевченко проведет бой с мексиканкой Алексой Грассо. Главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона организации в тяжелом весе между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилом Ганом.

"Мы все видим, как Шавкат разносит полусредний дивизион. Бой с Нилом, возможно, будет интересен для соперников, но для меня, как для зрителя, было бы интереснее посмотреть на его бой с Чимаевым, Усманом или Ковингтоном. Рахмонов очень сильный боец, он это всем доказал. У него есть очень хороший удар, он талантливый и чувствительный боец. Еще я бы отметила его трудолюбие, а также отличное кардио. Мы надеемся, что, победив Нила, Шавкату дадут кого-нибудь из топ-3. Потому что после победы его позиции точно взлетят. Я думаю, что Шавкат победит Нила на руках, даже не используя борьбу", - сказала она.

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