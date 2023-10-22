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В России ожидают переход Ислама Махачева в дивизион Шавката Рахмонова

В России ожидают переход Ислама Махачева в дивизион Шавката Рахмонова
©twitter.com/ufc

Российский боец смешанных единоборств Алексей Махно прокомментировал возможный переход Ислама Махачева в полусреднюю весовую категорию (до 77,1 кг) в UFC, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов. 

"Я думаю, что для зрителя предпочтительнее переход Махачева в полусредний вес. В любом случае это вызов себе, это такое мощное наследие. По-моему, четыре бойца в истории были двойными чемпионами. У Ислама есть шанс стать пятым. Конечно, это что-то новое, новая мотивация. Нет смысла драться с одними с теми же. В 70 кг только те, кого уже побеждал Махачев и Хабиб – имею в виду их команду.

 Стилистически для Махачева удобнее Эдвардс, потому что он борется в разы хуже Ковингтона. Ислам, наверное, вообще боец без слабых мест, но габаритами Леон будет побольше. Колби поменьше, но он очень хорошо дышит, задирает темп и в принципе более универсален, с хорошей базой вольной борьбы. У каждого из них есть и сильные, и слабые стороны, но мне кажется, что Исламу было бы попроще именно с Эдвардсом. Они оба ему по силам. Как зритель я бы хотел увидеть Махачева двойным чемпионом", — цитирует Махно в "РБ Спорт".

Напомним, что на этой неделе Ислам Махачев (25-1) одержал победу в главном поединке вечера турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), он одолел австралийца Александра Волкановски (26-3) и провел вторую защиту своего титула. 

 

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Метки:
Махачев Ислам Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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