Рэпер Дрейк заработал миллионы долларов на победах двух бойцов UFC

Канадский популярный исполнитель Дрейк поставил более двух миллионов долларов на экспресс, который в итоге принес ему чуть более 3,7 миллиона долларов.

Рэпер сделал ставку на победы британца Пэдди Пимблетта и британки Молли Маккэнн на турнире UFC London. Оба в итоге выиграли свои поединки.

Вскоре после успеха Пимблетта Маккэнн поинтересовалась у рэп-исполнителя, сможет ли он купить ей часы Rolex, и тот ответил, что купит их не только ей, но и Пэдди.

Напомним, Пимблетт вместе с Маккэнн, а также украинец Никита Крылов и американец Джонатан Пирс получили денежные бонусы в размере 50 тысяч за лучшее выступление вечера.

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