Расул Мирзаев не исключил возможность возвращения Хабиба в MMA

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может возобновить спортивную карьеру, считает российский боец ММА Расул Мирзаев. Он допустил, что Хабиб скучает по смешанным единоборствам, сообщает "Р-Спорт".

Нурмагомедов ушел из спорта в октябре 2020 года, не проиграв ни одного поединка (29 побед в 29 боях).



"Хабиб на своем месте, Расул на своем месте. Он на одном уровне, я на другом. У него нет желания, потому что он все имеет, а у меня есть незаконченные дела: я люблю постоянно двигаться, пробовать что-то новое, ощущать адреналин. Без этого не могу. А Хабиб скучает, этот аппетит внутри заложен, рано или поздно он проснется. Как у Федора (Емельяненко). Он имеет все, но стремится выступать. Это называется внутреннее желание, оно как наркотик. Пускай лучше это будет в клетке, чем энергию расплескивать на улице. Накопительный процесс", - сказал Мирзаев.



"Внутри Хабиба голос говорит (о возвращении). Он тренируется, желание есть, для чего-то же он это делает", - добавил спортсмен.

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