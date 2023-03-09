Рахмонову подарили лошадь после победы на UFC 285

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов получил несколько подарков после победы над американцем Джеффом Нилом на турнире UFC 285, сообщают Vesti.kz. Об этом рассказал президент лиги Naiza Нурбек Карабала.

"Мы уехали (после боя) в сторону гостиницы. Потом Мадияр Ашкеев (казахстанский боксер) собрал пацанов, я как раз чуть занят был. Он позвонил и говорит: "Давай сядем, отметим". И они собрались, там Саят Абдрахманов был и пацаны из Америки, которые там уже долгое время живут. Ашкеев Шавкату чапан закрыл, айгыра (жеребца) подарил. Но не там (не в Америке. - Прим.). У казахов есть такое, говорят: "Я дарю тебе лошадь", и дают тебе ее по приезде домой. Символически это очень ценно", - сказал Карабала в интервью YouTube-каналу "Вестник ММА".

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Напомним, Рахмонов победил Нила сабмишеном в третьем раунде. Таким образом, казахстанец продлил победную серию до 17-0, а также получил бонус за лучший бой вечера на UFC 285.

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