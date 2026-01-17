Рахмонов? Махачев назвал бойцов UFC, с которыми хочет провести бой

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев назвал двух действующих бойцов, с которыми хотел бы в дальнейшем подраться.

Свой предыдущий поединок Ислам Махачев провёл в ноябре 2025 года на турнире UFC 322. В титульном бою россиянин уверенно победил австралийца Джека Деллу Маддалену (18-3) единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе.

"Камару Усман и Майкл Моралес", — сказал Ислам Махачев в интервью "Матч ТВ".

Майклу 26 лет. В профессиональном рекорде Моралеса 19 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

Камару 38 лет. В своём профессиональном рекорде нигерийский боец имеет 21 победу, из которых 10 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Усман является бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе.

Махачев не упомянул казахстанца Шавката Рахмонова, который в последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310, где в пятираундовом бою одолел ирландца Иэна Гэрри (17-1) единогласным решением судей. В том поединке казахстанец получил травму, из-за которой пропустил весь 2025 год.

Возвращение Рахмонова в октагон ожидается в первой половине 2026 года.

