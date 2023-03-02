"Пусть сначала попасть по мне попробует" - Шавкат Рахмонов о бое с Джеффом Нилом

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов поделился мнением по поводу предстоящего боя с Джеффом Нилом на турнире UFC 285, а также высказался об уровне американца, сообщают Vesti.kz.

"Насколько сильным ударом обладает мой будущий соперник? Я не интересовался. Мне пару раз в карьере прилетало прилично, но я справился. Что касается Нила, пусть сначала попасть по мне попробует", - сказал Рахмонов на пресс-конференции.

Высказался Номад и о настрое на предстоящий поединок: "В принципе, большой турнир, я настроен как всегда. Как обычно, можно сказать. Да, в январе отменили мой бой из-за проблем у соперника, но что ни делается, все к лучшему. Сейчас я буду драться в одном из главных боев номерного турнира. Меня не смущает тот факт, что на арене будет больше людей, чем на обычных турнирах. Мешать мне это не будет, наоборот, поможет. После поединка с Джефом Нилом, думаю, мне останется один-два боя до титульного шанса".

Бой Рахмонов - Нил пройдет в основном карде UFC 285, который состоится в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США).

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