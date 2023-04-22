Прямая трансляция турнира UFC Fight Night 222

Сегодня, в ночь с 22 на 23 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Предварительный кард турнира на арене UFC Apex начнется в в 02:00 по времени Астаны. А основной кард стартует в 05:00.

В главном поединке россиянин Сергей Павлович в тяжелом весе подерется с Кертисом Блейдсом. Победная серия Павловича составляет пять боев. Блейдс выиграл семь из последних восьми поединков.

Трансляция турнира состоится на телеканалах "Матч Боец" и "Матч ТВ". Также бои турнира будут доступны по платной подписке на UFC Fight Pass.

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