"Прошел через ряд убийц". UFC уволил легендарных бойцов

Знаменитые тяжеловесы-ветераны ММА бразилец Джуниор дос Сантос (21-9) и нидерландец Алистар Оверим (47-19) покидают UFC. Об этом информирует vRINGe.com.

Отмечается, что об увольнении 40-летнего Оверима сообщил ESPN, тогда как 36-летний дос Сантос сам рассказал обо всем в Instagram.

6 февраля на UFC Fight Night 184 Алистар, бывший чемпион Strikeforce, K-1 и Dream, на счету которого один проигранный бой за титул UFC, потерпел досрочное поражение от россиянина Александра Волкова.

Дос Сантос был чемпионом UFC, отобрав титул у Кейна Веласкеса в ноябре 2011 года и потеряв пояс в реванше в декабре 2012-го. Впоследствии бразилец еще дважды претендовал на чемпионство, но проиграл Веласкесу (в трилогии) и Стипе Миочичу.

Джуниор проиграл четыре последних поединка, все досрочно. Ему предлагали выйти против Марцина Тыбуры в конце марта на UFC 260, однако бразилец отказался, сославшись на нехватку времени для подготовки.

"Спасибо UFC за 12 замечательных лет! - сказал Дос Сантос. - Чтобы получить свой титульный шанс, я прошел через ряд убийц. Владеть и защищать титул было для меня величайшей честью в жизни. Спасибо каждому моему сопернику, спасибо каждому фанату и критику. Собираюсь провести некоторое время вне игры, но настроен продолжать дальше".

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