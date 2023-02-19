"Пришло время Абу-Даби". Махачев и Волкановски договорились о реванше. Видео

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев договорился о реванше с австралийским чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски, передает корреспондент Vesti.kz.
В главном событии турнира UFC 284, который состоялся в Перте (Австралия) в прошлые выходные, Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Для Волкановски это первое поражение в промоушене. Ислам же продлил свою победную серию до 12 поединков.
Волкановски выложил видео на своем YouTube-канале, куда попал фрагмент разговора с российским бойцом и его командой.
"Сделаем это снова?" - обратился Волкановски к Махачеву.
Ислам ответил: "Конечно".
Волкановски: "Может быть, в Абу-Даби. Ты заслуживаешь боя там, моя очередь быть освистанным".
Спустя некоторое время Волкановски вновь спросил о бое, когда фотографировался с командой Махачева: "Будет ли реванш?".
Ислам: "Да, почему нет?".
Менеджер Махачева: "Пришло время для Абу-Даби".
Волкановски: "Да, это будет справедливо".
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