Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Президент UFC оценил перспективы Чимаева

Президент UFC оценил перспективы Чимаева
©twitter.com/KChimaev

Президент UFC Дана Уайт высказался о дальнейших перспективах шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, сообщает "Чемпионат".

"Сегодня у нас была встреча с матчмейкерами, мы обсуждали дальнейшие перспективы Хамзата и то, как этот парень хорош. То, как в последнем поединке он уничтожил Кевина Холланда, - этого никто не ожидал.

Что касается весовой категории, среди матчмейкеров идут большие споры по поводу того, будет он выступать в полусреднем или среднем весе. Может он сделать 170 фунтов, должны ли мы рискнуть и снова организовать ему бой в 170 фунтах - это вопросы, которые сейчас обсуждаются.

Я пока где-то посередине. Думаю, нужно учесть, что он сам хочет делать и где он хочет быть. Хочет ли он сделать 170 фунтов и отправиться за титулом в полусреднем весе, или он хочет перейти в 185 фунтов и пойти за титулом в средней весовой категории", - сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, что в сентябре Чимаев провалил взвешивание перед боем с Нейтом Диасом в рамках турнира UFC 279. Поединок отменили, дав в соперники Хамзату Кевина Холланда, которого тот победил удушающим приемом в первом раунде.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Чимаев Хамзат UFC

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 19:05
UFC
Президент UFC оценил перспективы Чимаева Президент UFC оценил перспективы Чимаева
Сегодня , 12:17
UFC
"Соперник из топ-10". Дамир Исмагулов возвращается в клетку UFC "Соперник из топ-10". Дамир Исмагулов возвращается в клетку UFC
Вчера , 12:04
UFC
Обидчица Агаповой первой из UFC снялась для Playboy Обидчица Агаповой первой из UFC снялась для Playboy
26 сентября, 21:19
UFC
"Как Месси". Известный боец из Казахстана забил эффектный гол "Как Месси". Известный боец из Казахстана забил эффектный гол
26 сентября, 19:19
UFC
Шавкат Рахмонов показал фанатам пояс от UFC Шавкат Рахмонов показал фанатам пояс от UFC
26 сентября, 16:31
UFC
Сексуальная чемпионка мира жестко отреагировала на слова Хабиба Сексуальная чемпионка мира жестко отреагировала на слова Хабиба
26 сентября, 15:28
UFC
Бывшая чемпионка UFC с победы дебютировала в боксе Бывшая чемпионка UFC с победы дебютировала в боксе
23 сентября, 23:52
UFC
Побег от Рахмонова? Чимаев сделал заявление после скандала в UFC Побег от Рахмонова? Чимаев сделал заявление после скандала в UFC
23 сентября, 15:41
UFC
Конор отреагировал на вызов Мейвезера Конор отреагировал на вызов Мейвезера
23 сентября, 15:16
UFC
В команде Чимаева ответили на претензии Хабиба В команде Чимаева ответили на претензии Хабиба
23 сентября, 14:54
UFC
Казахстанка из UFC решила попробовать себя в боксе Казахстанка из UFC решила попробовать себя в боксе
23 сентября, 13:01
UFC
Раскрыты планы UFC на бой между Чимаевым и Рахмоновым Раскрыты планы UFC на бой между Чимаевым и Рахмоновым
23 сентября, 10:39
UFC
Последний соперник Чимаева заявил о завершении карьеры Последний соперник Чимаева заявил о завершении карьеры
21 сентября, 19:58
UFC
Мейвезер заявил о желании провести реванш с МакГрегором Мейвезер заявил о желании провести реванш с МакГрегором
21 сентября, 19:24
UFC
"Это повлияло на результат". Названа причина поражения Агаповой в UFC "Это повлияло на результат". Названа причина поражения Агаповой в UFC
21 сентября, 12:56
UFC
Первый боец из Таджикистана появился в истории UFC. В 2019-м у него сорвался бой с Куатом Хамитовым Первый боец из Таджикистана появился в истории UFC. В 2019-м у него сорвался бой с Куатом Хамитовым
21 сентября, 08:12
UFC
17-летний американец может стать самым молодым бойцом в истории UFC 17-летний американец может стать самым молодым бойцом в истории UFC
19 сентября, 12:36
UFC
Экс-чемпион UFC принял решение о завершении карьеры Экс-чемпион UFC принял решение о завершении карьеры
18 сентября, 20:00
UFC
Зарубежный эксперт высказался о перспективах Агаповой после поражения в UFC Зарубежный эксперт высказался о перспективах Агаповой после поражения в UFC
18 сентября, 09:31
UFC
"Буду скучать, UFC". Казахстанка сделала заявление после пятого боя в промоушене "Буду скучать, UFC". Казахстанка сделала заявление после пятого боя в промоушене
18 сентября, 03:12
UFC
Казахстанка Мария Агапова провела пятый бой в UFC Казахстанка Мария Агапова провела пятый бой в UFC
17 сентября, 21:10
UFC
Исмагулов оставил загадочное сообщение после боя в Казахстане Исмагулов оставил загадочное сообщение после боя в Казахстане
17 сентября, 14:47
UFC
Расул Мирзаев не исключил возможность возвращения Хабиба в MMA Расул Мирзаев не исключил возможность возвращения Хабиба в MMA
17 сентября, 08:49
UFC
Прямая трансляция пятого боя Марии Агаповой в UFC Прямая трансляция пятого боя Марии Агаповой в UFC
16 сентября, 22:51
UFC
Мария Агапова прошла взвешивание перед пятым боем в UFC Мария Агапова прошла взвешивание перед пятым боем в UFC
16 сентября, 18:35
UFC
Мария Агапова показала новую форму для боя в UFC Мария Агапова показала новую форму для боя в UFC
16 сентября, 17:00
UFC
Хабиб оставил послание для Головкина перед боем с "Канело" Хабиб оставил послание для Головкина перед боем с "Канело"
16 сентября, 14:12
UFC
Чимаев жестко затроллил Хабиба Чимаев жестко затроллил Хабиба
16 сентября, 13:48
UFC
31 победа и 0 поражений на двоих! В UFC анонсировали огненный поединок с бойцом казахстанской команды 31 победа и 0 поражений на двоих! В UFC анонсировали огненный поединок с бойцом казахстанской команды
14 сентября, 20:36
UFC
"Заберем оба чемпионских пояса". Названы цели Чимаева в дивизионе Рахмонова "Заберем оба чемпионских пояса". Названы цели Чимаева в дивизионе Рахмонова

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus