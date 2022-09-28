Президент UFC оценил перспективы Чимаева

Президент UFC Дана Уайт высказался о дальнейших перспективах шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, сообщает "Чемпионат".

"Сегодня у нас была встреча с матчмейкерами, мы обсуждали дальнейшие перспективы Хамзата и то, как этот парень хорош. То, как в последнем поединке он уничтожил Кевина Холланда, - этого никто не ожидал.

Что касается весовой категории, среди матчмейкеров идут большие споры по поводу того, будет он выступать в полусреднем или среднем весе. Может он сделать 170 фунтов, должны ли мы рискнуть и снова организовать ему бой в 170 фунтах - это вопросы, которые сейчас обсуждаются.

Я пока где-то посередине. Думаю, нужно учесть, что он сам хочет делать и где он хочет быть. Хочет ли он сделать 170 фунтов и отправиться за титулом в полусреднем весе, или он хочет перейти в 185 фунтов и пойти за титулом в средней весовой категории", - сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, что в сентябре Чимаев провалил взвешивание перед боем с Нейтом Диасом в рамках турнира UFC 279. Поединок отменили, дав в соперники Хамзату Кевина Холланда, которого тот победил удушающим приемом в первом раунде.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



