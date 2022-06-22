Появились новости о бое преемника Хабиба за титул UFC

Новый обладатель титула чемпиона UFC в легком весе может определиться в поединке бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейры (33-8) и российского топ-претендента Ислама Махачева (22-1), которого называют преемником Хабиба Нурмагомедова, сообщает vRINGe.com.

Отмечается, что по неподтвержденной инсайдерской информации, в настоящее время бой находится в разработке и может состояться 22 октября на UFC 281 в Абу-Даби (ОАЭ).

Оливейра является последним, кто владел титулом. Он завоевал его в мае прошлого года, остановив Майкла Чендлера, после чего в декабре успешно защитил, досрочно победив Дастина Порье. Вторая защита была запланирована на май этого года против Джастина Гэтжи, но Чарльз потерял звание, на 200 граммов превысив допустимый лимит на официальном взвешивании. В итоге он все же вышел в октагон и уже в первом раунде задушил Гэтжи, однако титул остался вакантным.

Махачев идет на серии из 10 побед и занимает четвертое место в рейтинге легковесов, в то время как Чарльз идет первым.