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Появилась информация о гонорарах участников UFC Fight Night 216 с боями Исмагулова и Морозова

Появилась информация о гонорарах участников UFC Fight Night 216 с боями Исмагулова и Морозова
©UFC

Стали известны гонорары участников UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Свои бои на турнире провели казахстанцы Дамир Исмагулов (24-2) и Сергей Морозов (19-5), а также казах из Китая Максат Кайсар (9-2).

Морозов и Кайсар выступили в предварительном карде. Казахстанец одолел американца Джурни Ньюсона (10-4-0-1), а представитель Китая уступил мексиканцу Рафе Гарсии (14-3). Исмагулов в основном карде проиграл россиянину Арману Царукяну (19-3).

В итоге Исмагулов заработал 55 тысяч долларов, а его соперник Царукян - 235 тысяч. Морозов получит 65 тысяч долларов, а Ньюсон - 29 тысяч. Кайсар заработает 12,8 тысяч долларов, а его соперник Гарсия - 68,2 тысячи.

Сколько заработали бойцы:

Амир Альбази - 44 тысячи долларов

Алессандро Коста - 16 тысяч долларов

Алекс Касерес - 140 тысяч долларов

Джулиан Эроса - 55 тысяч долларов

Дрю Добер - 215 тысяч долларов

Бобби Грин - 165 тысяч долларов

Михал Олексейчук - 135 тысяч долларов

Коди Брандейдж - 16 тысяч долларов

Саид Нурмагомедов - 65 тысяч долларов

Сайдйокуб Кахрамонов - 16 тысяч долларов

Мэттью Семельсбергер - 95 тысяч долларов

Джейк Мэттьюс - 65 тысяч долларов

Кори Маккенна - 28 тысяч долларов

Шеянн Влисмас - 34 тысячи долларов

Арман Царукян - 235 тысяч долларов

Дамир Исмагулов - 55 тысяч долларов

Рафа Гарсия - 68,2 тысячи долларов

Максат Кайсар - 12,8 тысяч долларов

Ринат Фахретдинов - 28 тысяч долларов

Брайан Баттл - 16 тысяч долларов

Манель Капе - 55 тысяч долларов

Дэвид Дворак - 40 тысяч долларов

Сергей Морозов - 65 тысяч долларов

Джорни Ньюсон - 29 тысяч долларов

Уйдет из UFC после боя с Царукяном? Эксклюзивное видеоинтервью Дамира Исмагулова

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