"Постоянно ее кушаю". Рахмонов рассказал о важной части казахской кухни

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в интервью YouTube-каналу "Ушатайка" рассказал, что очень любит конину и ест ее каждую неделю, сообщает телеграм-канал "Ночь в клетке".

Следующий поединок Шавкат проведет с американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация". По казахстанскому времени он состоится утром 26 июня в рамках турнира UFC Vegas 57.

- Конина - важная часть казахской кухни. Ты сам ее любишь?

- Да, конечно. Постоянно ее кушаю, в неделю один раз, два раза, по-разному. Бешбармак люблю из нее, стейк. Я вообще мясо люблю, не только конину. Баранину, говядину, куриное мясо, рыбу. Все, что связано с мясом, люблю. В основном говядину кушаю, потому что конину каждый день невозможно, мне кажется, кушать. Кто-то кушает, но я, допустим, конину не могу каждый день. А так - это самое хорошее мясо, жиров плохих там нет, холестерина. Все жиры полезные. Считается деликатес (смеется).

- Вот Нейт Диас - вегетарианец. Ты можешь себя представить не употребляющим мясо?

- Нет, я не могу представлять, честно. (смеется). У меня даже в голову не лезет такая мысль. С детства, как родился, люблю мясо.

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