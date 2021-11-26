"Похоже, ты меня с кем-то путаешь". Шавкат Рахмонов - о прохожих на улицах

Казахский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал, как реагирует на встречи с прохожими на улицах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Часто бывает такое: "Ты Шавкат" - я говорю нет, не знаю, похоже, ты меня с кем-то путаешь. Они думают, смотрят, говорят, что где-то видели меня. Я отвечаю, может, видели, не знаю", - сказал Рахмонов в интервью журналисту Игорю Лазорину в Instagram.

Напомним, что следующий бой в UFC Рахмонов проведет 5 февраля 2022 года в Лас-Вегасе. Соперником станет Карлстон Харрис из Гайаны.

В предыдущих двух поединках казахстанец одержал две досрочные победы - над бразильцами Алексом Оливейрой и Мишелем Празересом.