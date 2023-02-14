"Парень неудачник". Менеджер Махачева отреагировал на обвинения в жульничестве перед титульным боем с Волкановски

Менеджер российского бойца Ислама Махачева (24-1) Ризван Магомедов отреагировал на обвинения в жульничестве в адрес своего подопечного со стороны новозеландского файтера Дэна Хукера, сообщает "Чемпионат". Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе. 12 февраля он защитил свой пояс в поединке с Александром Волкановски (25-2) на турнире UFC 284.

"Мы все знаем, что это полная чушь. Парень неудачник. Он соленый и просто ищет внимания, вот и все", - приводит слова Магомедова MMAJunkue.

Напомним, по словам Хукера, Махачев воспользовался услугами медика, чтобы поставить себе капельницу после обезвоживания, что запрещается правилами UFC.

"Тупица считает, что он может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем об этом. Жулик. Докажи, что я неправ. Держу пари, у тебя не получится. Он не обманывает – он не выигрывает", – написал ранее Хукер в одной из социальных сетей.

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