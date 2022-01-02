"Ответ скоро будет". Блогер после нокаута экс-чемпиона UFC жестко отреагировал на слова Даны Уайта

Известный блогер-боксер Джейк Пол ответил президенту UFC Дане Уайту на предложение проверить его на употребление стероидов, сообщает "Чемпионат".

"Можете проверять меня на стероиды. Мой ответ скоро будет", - заявил Пол в "сториз" своего Instagram.

Напомним, в последнем поединке Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Главный бой боксерского шоу Showtime Boxing прошел в Тампе (штат Флорида, США) в декабре 2021 года. Причем, это была вторая победа блогера над бойцом за несколько месяцев. Первый раз Пол выиграл у Вудли в августе раздельным решением судей - 77-75, 75-77, 78-74

После нокаута блогер обратился к Уайту, сказав, что опозорил UFC.

"Только что я нокаутировал пятикратного чемпиона UFC и опозорил всю твою компанию. Пожалуйста, дай мне Камару Усмана, Диаза или Масвидаля. Потому что я разделаюсь и с ними. Я обещаю тебе, Дана", - слова Пола были приведены на странице журналиста Дэймона Мартина в твиттере.