Опубликован полный кард турнира UFC 277 с участием казахстанки Марии Агаповой

Стал известен полный кард турнира UFC 277, на котором выступит казахстанка Мария Агапова (10-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир состоится в Далласе (Техас, США) в ночь с 31 июля на 1 августа. Соперницей Агаповой станет Джи Ен Ким (9-5-2) из Южной Кореи. Они сразятся в раннем предварительном карде.

В главном событии ивента состоится реванш, в котором сойдутся действующая чемпионка в женском легчайшем дивизионе Джулианна Пенья и бывшая обладательница этого титула Аманда Нуньес.

Напомним, в декабре прошлого года Пенья сенсационно одолела Нуньес, задушив ее во втором раунде и отобрав титул у соперницы.

В соглавном поединке Брэндон Морено и Кай Кара-Франс определят "временного" чемпиона в наилегчайшей категории.

UFC 277

Основной кард

Джулианна Пенья (чемпионка) - Аманда Нуньес (титульный бой в женском легчайшем весе)

Брэндон Морено - Кай Кара-Франс (титульный бой за "временный" пояс в наилегчайшем весе)

Деррик Льюис - Сергей Павлович (тяжелый вес)

Александр Пантожа - Алекс Перес (наилегчайший вес)

Магомед Анкалаев - Энтони Смит (полутяжелый вес)

Предварительный кард

Дрю Добер - Рафаэл Алвес (легкий вес)

Джастин Тафа - Донтейл Мэйс (тяжелый вес)

Алекс Мороно - Мэтт Семельсбергер (полусредний вес)

Диего Феррейра - Драккар Клозе (легкий вес)

Ранний предварительный кард

Рамиз Брахимай - Майкл Моралес (полусредний вес)

Джи Йон Ким - Мария Агапова (женский наилегчайший вес)

Игнасио Бахамондес - Людовит Клейн (легкий вес)

Николае Негумеряну - Игорь Потеря (полутяжелый вес)

Орион Коске - Майк Матета (полусредний вес)

