Определился временный чемпион в соглавном бою на UFC 284

Мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес (15-3) выиграл у американца Джоша Эмметта (18-3) в соглавном бою UFC 284 за титул "временного" чемпиона организации в полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился во втором, когда Родригесу удалось сабмишеном капитулировать оппонента.

Таким образом, Родригес одержал первую победу сабмишеном в UFC. Эмметт никогда прежде не проигрывал таким приемом.

Отметим, что в главном поединке турнира UFC 284 в Перте (Австралия) россиянин Ислам Махачев будет впервые защищать титул чемпиона UFC в легком весе с австралийцем Александром Волкановски.

YAIR RODRIGUEZ GETS THE INTERIM BELT BY SECOND ROUND TRIANGLE #UFC284 pic.twitter.com/vVtNDvWFz2