Определился новый чемпион UFC в наилегчайшем весе

В рамках турнира UFC 290 состоялся бой мексиканца Брэндона Морено с бразильцем Алешандре Пантожа, они оспаривали титул чемпиона в наилегчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Пантожи раздельным решением судей, благодаря чему он стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

В активе Брэндона Морено 31 бой, в которых он одержал 21 победу, потерпел восемь поражений и два боя свёл вничью. Свои последние два боя мексиканец выиграл.

У Пантожи в профессиональной карьере 28 побед и шесть поражений. Бразилец выиграл предыдущие три поединка.

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