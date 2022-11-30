"Очень заинтересован". Рахмонов прокомментировал возможность тренировок с командой Хабиба

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0), занимающий десятую строчку в рейтинге полусреднего веса промоушена, прокомментировал возможность возможных тренировок с командой россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщает Fightnews.info.

"Знаете, я пока не задумывался об этом, - сказал Рахмонов. - Может быть, я сделаю это в будущем, если мне представится такой шанс. Я был бы очень заинтересован в том, чтобы потренироваться с ними. У них по-настоящему хорошая школа".

Напомним, 14-го января Рахмонов проведет поединок против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC Vegas 67.

Казахстанец выступает под эгидой UFC с осени 2020 года. За это время спортсмен, по прозвищу "Номад", успел провести четыре боя и одержал четыре победы. Рахмонов еще ни разу не проигрывал в профессионалах.

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