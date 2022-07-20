Обидчик Морозова поднялся в топ-15 рейтинга UFC. Хабиб отреагировал

Непобежденный российский боец Умар Нурмагомедов (15-0) улучшил положение в рейтинге UFC в легчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Умар Нурмагомедов, который в первом поединке в UFC победил казахстанца Сергея Морозова, поднялся на одну строчку и теперь занимает 15-е место.

На новость отреагировал брат Умара и бывший чемпион организации Хабиб Нурмагомедов. "Умар незаметно так, но подкрадывается. Будь осторожен, легчайший дивизион", – написал Хабиб в социальных сетях.

Рейтинг UFC в легчайшем весе выглядит так:

Чемпион: Алджэмейн Стерлинг (США).

1. Петр Ян (Россия).

2. Ти Джей Диллашоу (США).

3. Жозе Альдо (Бразилия).

4. Кори Сэндхаген (США).

5. Марлон Вера (Эквадор).

6. Мераб Двалишвили (Грузия).

7. Роб Фонт (США).

8. Доминик Круз (США).

9. Педро Муньос (Бразилия).

10. Сонг Ядонг (Китай).

11. Рики Симон (США).

12. Фрэнки Эдгар (США).

13. Шон О’Мэлли (США).

14. Умар Нурмагомедов (Россия).

15. Джек Шор (США).

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