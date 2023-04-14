Новый казах из UFC оказался лучше Хабиба Нурмагомедова

Казахстанский новобранец UFC Азат Максум (16-0) уже является одним из лучших бойцов промоушена по соотношению побед и поражений. Проспект наилегчайшего веса прошел куда более сложный путь до UFC, нежели экс-чемпион лиги Хабиб Нурмагомедов (29-0). Корреспондент Vesti.kz - о том, как это можно определить.

Максум попал в UFC в 27 лет, и пока неясно, когда произойдет его дебют в ведущем промоушене мира. Что касается Нурмагомедова, то он провел первый поединок в лиге в 23-летнем возрасте. На момент первого выхода в октагон UFC на счету россиянина было такое же количество побед, как и у Азата, - 16 в 16 боях.

Однако если взглянуть на оппозицию обоих, то здесь можно увидеть преимущество соперников казахстанца. Суммарный профессиональный рекорд его соперников (перед их очным противостоянием) был 64-19 - они выиграли 77,1 процента своих боев перед встречей с Азатом.

А вот соперники Хабиба такими показателями отметиться не могли. На счету всех оппонентов дагестанца до попадания в UFC было 65 побед и 48 поражений. Они побеждали лишь в 57,5 процентах случаев.

Кроме того, можно отметить, что у Максума до UFC был лишь один соперник с отрицательным рекордом. В своем шестом профессиональном бою он победил бойца с рекордом 1-2. Что касается Нурмагомедова, то он дважды бил файтеров, у которых были минусовые показатели - 0-4 и 0-2.

Вдобавок напомним, что Максум в 16 первых поединках несколько раз бился с перспективными и непобежденными соперниками. Так, ему противостояли спортсмены с рекордами 5-0, 6-0 и 8-0. В то время как Хабиб бился разве что с противником, у которого был рекорд 5-2.

Конечно, мы не умаляем заслуг Орла, тем более что бойцы соперников себе, как правило, не выбирают. В UFC он не оставил шансов своим конкурентам, победив самых главных звезд легкого дивизиона и уйдя из лиги непобежденным с общим рекордом 29-0. Но с учетом того, через что прошел Максум, есть все шансы, что и он, по примеру Нурмагомедова, наберет молниеносный ход и добьется немалых успехов за океаном.

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Напомним, что в настоящий момент самый лучший рекорд без поражений среди бойцов UFC принадлежит другому казахстанцу Шавкату Рахмонову (17-0).