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Нокаут состоялся в главном бою UFC

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Нокаут состоялся в главном бою UFC Кадр из видео©

Австралийский боец лёгкого веса Том Нолан (12-1) победил бразильца Ренато Мойкано (21-8-1) в главном бою UFC в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

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Австралийский боец лёгкого веса Том Нолан (12-1) победил бразильца Ренато Мойкано (21-8-1) в главном бою UFC в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Развязка боя наступила в третьем раунде, когда Нолан сумел финишировать своего оппонента.

Таким образом, он вышел на серию из шести побед. При этом данная виктория стала для него 12-й в карьере при одном поражении. Мойкано, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в карьере при 21-й победе и одной ничьей.

Перед этим поединком Мойкано занимал восьмое место в рейтинге легковесов UFC, а Нолан - 12-е. Чемпионом дивизиона является американец Джастин Гейджи (28-5).

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