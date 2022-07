Незаслуженная победа? Чемпион UFC возмутился судейством в бою уроженца Казахстана

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг выразил недовольство судейством в главном бою турнира Vegas 58, который прошел в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщают Vesti.kz.

В этом поединке уроженец Казахстана Рафаэль Физиев в последнем раунде нокаутировал экс-чемпиона дивизиона бразильца Рафаэля Дос Аньоса. Стерлинг считает, что рефери слишком быстро остановил бой. Полное видео поединка можно посмотреть здесь.

"Маркс является одним из лучших судей, тем не менее эта остановка была слишком быстрой. Жесткая остановка. Хотелось бы, чтобы мы увидели, сможет ли Дос Аньос восстановиться. Грубое окончание отличной битвы", - написал Стерлинг в твиттере.

Marks usually one of the better refs but that stoppage was way too quick. Tough break. Wish we got to see if RDA could recover. Rough ending to a great fight. #UFCVegas58