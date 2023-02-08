Неужели их пути не пересекутся? Как Чимаев отдаляется от боя с Рахмоновым

Топовый боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) дал интервью YouTube-каналу известного комментатора Давида Багдасаряна, в котором рассказал о своих планах, несостоявшихся боях и многом другом. Корреспондент Vesti.kz на основе ответов "Борза" выразил мнение, что вероятность проведения его поединка с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (16-0) с каждым днем уменьшается.

28-летний шведский боец чеченского происхождения в настоящее время занимает третье место в рейтинге претендентов полусреднего веса. Что касается его ровесника из Казахстана Рахмонова, то он замыкает топ-10 в этом же дивизионе.

В интервью Багдасаряну Чимаев рассказал, что второй номер рейтинга американец Колби Ковингтон (17-3) неоднократно отказался от встречи с ним в октагоне. Также "Борз" рассказал, что матчмейкеры UFC предлагали ему подраться со вторым номером среднего веса австралийцем Робертом Уиттакером (24-6). Но бою не суждено было состояться, потому что Чимаев не захотел биться в Австралии и попросил устроить эту же схватку только в США. Вся проблема была в нежелании Хамзата заниматься получением визы на Зеленый континент.

В ходе интервью Хамзат также подтвердил, что всерьез задумывался о проведении титульного поединка в полутяжелой весовой категории. Поэтому можно сказать, что Чимаев действительно рассматривает возможность участия в титульной гонке сразу в трех весовых категориях - 77, 84 и 93 килограммах.

Ввиду этого сложно представить, что Чимаев будет стабильно драться в каком-то одном весе. В 77 килограммах он уже в топ-3 претендентов. Вполне возможно, что победитель в титульном реванше между Леоном Эдвардсом (20-3-0-1) и Камару Усманом (20-2) проведет следующую защиту пояса именно против "Борза".

И чем быстрее Хамзат доберется до пояса в полусреднем весе, тем быстрее он захочет сосредоточиться на новой цели - чемпионстве в среднем или полутяжелом дивизионе. В таком случае, даже если Чимаев станет чемпионом в 77 килограммах, вряд ли он будет долго удерживать у себя пояс. Все-таки чемпионство будет обязывать его время от времени защищать титул, а эта миссия будет мешать погоне за титулами в других весах.

Такая нацеленность Хамзата сразу в трех весовых категориях уменьшает вероятность встречи с Рахмоновым, о которой уже не первый год говорят фанаты со всего мира. Шавкат, в отличие от "Борза", не видит себя в других весовых категориях, считая, что является природным полусредневесом. Более того, "Номад" заявлял, что при желании может гонять даже в легкий вес, поэтому у Рахмонова абсолютно другой взгляд на это.

Сейчас Шавкат занимает десятое место в рейтинге, и через несколько недель его ждет противостояние с седьмым номером из США Джеффом Нилом (15-4). В случае победы казахстанец приблизится к топ-5, но все равно будет находиться в паре боев от титульника. И даже если представить, что Чимаев станет чемпионом, а Рахмонов продолжит побеждать - не факт, что "Борз" дождется "Номада" на вершине дивизиона, ведь к тому моменту он сможет сменить приоритеты и сконцентрироваться на другой весовой категории.

Вероятность этого боя, безусловно, есть, но это отнюдь не неизбежный поединок. Нельзя сказать, что пути Хамзата и Шавката обязательно пересекутся в будущем, и вполне вероятно, что они так и не подерутся и не выявят сильнейшего в своей паре. У каждого есть свои цели и амбиции, и в большей степени это противостояние визуализируют именно фанаты обоих файтеров.

Напомним, что свой следующий бой Рахмонов проведет против Нила на турнире UFC 285, который состоится 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США).

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