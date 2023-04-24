"Неужели, он упадет". Тренер Рахмонова назвал его проблемы

Тренер непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) Эдуард Базров рассказал о поединке Номада с американцем Джеффом Нилом в марте, сообщает корреспондент Vesti.kz. В том поединке Шавкат удушающим приемом в третьем раунде выиграл у Нила.

"У него есть цель, он идет к ней, он очень привязан к своим детям, он многое делает, но об этом мало, кто знает. У него были во время подготовки проблемы, близкие люди знают об этом, но даже несмотря на это, он полетел в Америку и был готов драться. Шавкат мне, как близкий друг. Для меня каждый его пропущенный удар, как царапина на сердце. Думал, неужели, он упадет, я не хотел в это верить. Я очень сильно переживал, когда он выиграл были незабываемые эмоции. После боя я его назвал Степной Волк, не просто ради красивого слова, а реально волк, когда охотится, он может за жертвой бежать 120–140 км. Нил – сам охотник, но в бою с Шавкатом он стал жертвой. Шавкат охотился за ним, он загнал его и задушил", - заявил Базров в интервью Naiza TV.

Таким образом, казахстанец довел свой рекорд до 17-0. В рамках UFC он провел пять боев и во всех одержал победы.

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