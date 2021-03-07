"Несколько лет назад заслуживал место в топ-5". Махачев - о победе на UFC 259 удушающим приемом

Российский боец Ислам Махачев одержал победу удушающим приемом на UFC 259 в Лас-Вегасе. Ему противостоял американец Дрю Добер, пишет "Чемпионат".

"Это не моя вина в том, что меня не было так долго. Сумасшедший 2020 год виноват. Я еще несколько лет назад заслуживал место в топ-5. У меня победная серия из семи побед подряд и мне нужен топовый соперник. Я готов побить кого угодно, просто дайте мне топа.

Я знал, что Дрю Добер очень жесткий парень. Он очень хорошо бьет, поэтому я выбрал такой путь для себя – перевод в партер и контроль",– заявил Махачев после боя.

Россиянин победил в третьем раунде удушающим приемом. Секундантом Махачева был чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, Махачев последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса решением судей. Что касается Добера, то он последний раз дрался в мае 2020 года. Тогда он нокаутировал Александера Эрнандеса.

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