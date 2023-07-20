Небитый боец UFC сделал заявление о Шавкате Рахмонове

Не знающий поражений дагестанский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, представляющий Великобританию, поделился своим мнением о Шавкате Рахмонове. Он отметил, что ему очень нравится казахстанец.

"Шавкат Рахмонов. Мне очень нравится этот боец. Когда я был в Майами, мы парились вместе. Они же в другом зале тренируются - в Kill Clif, а мы в American Top Team. Залы особо не дружат. Но в парилке или где-то мы пересеклись. Он простой пацан. Какой есть в боях, он такой же и в жизни", - сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу "Вестник ММА".

Напомним, 16 сентября Рахмонов проведет бой в Лас-Вегасе (Невада, США), где его соперником станет американец Келвин Гастелум.

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