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Небитый боец UFC сделал заявление о Шавкате Рахмонове

Небитый боец UFC сделал заявление о Шавкате Рахмонове
©Zuffa LLC

Не знающий поражений дагестанский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, представляющий Великобританию, поделился своим мнением о Шавкате Рахмонове. Он отметил, что ему очень нравится казахстанец. 

"Шавкат Рахмонов. Мне очень нравится этот боец. Когда я был в Майами, мы парились вместе. Они же в другом зале тренируются - в Kill Clif, а мы в American Top Team. Залы особо не дружат. Но в парилке или где-то мы пересеклись. Он простой пацан. Какой есть в боях, он такой же и в жизни", - сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу "Вестник ММА"

Напомним, 16 сентября Рахмонов проведет бой в Лас-Вегасе (Невада, США), где его соперником станет американец Келвин Гастелум.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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