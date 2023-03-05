"Не сдаваться, хоть сдохну". Шавкат Рахмонов дал интервью горячей журналистке

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) в интервью журналистке Лауре Санко рассказал о победе над Джеффом Нилом (15-7) на турнире UFC 285, а также поделился своими дальнейшими планами и назвал желаемого соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz. "Номад" победил американца Джеффа Нила (15-7) удушающим приемом в третьем раунде.

- Расскажи какая у тебя реакция на твое выступление. ты до сих пор непобежденный - 17 финишей, 17 побед.

- Я сильно рад, соперник очень хороший и крепкий, но мне удалось финишировать. Я очень рад, что в очередной раз удалось выиграть.

- В этом бою получилось так, что бился на его территории - в основном в стойке. Насколько ты был уверен в своем боксе, что ты сможешь его победить именно там?

- Я знал, что у меня ударная техника не хуже, чем у него. Просто хотел больше подраться в стойке. Я не боялся его стойки, спокойно держал удары. Где-то пропускал, но ничего страшного, без этого никак. Соперник был крепкий, но я ему раз десять попал в корпус. Он выдержал, молодец. По идее, я каждый раунд выигрывал.

- Ты потерял свою капу в начале одного раунда. Все говорили "посмотри, посмотри", но судья не реагировал.

- Я понял, что капа упала, но бой был активный, судья даже не заметил. Как-то вылетела, вроде удар несильный был, наверное рот открыл. Бывает.

- В третьем раунде он хорошо попал, насколько сильно ты был потрясен в этом размене?

- Я чувствовал, что пропустил, но не был потрясен, чтобы упасть. Я сам также попадал. Я конечно больше попадал в этом размене. Соперник, непростой хороший. Я таких мало соперников встречал.

Я был настроен на 100 процентов и знал, что буду до конца. Ни шагу назад, не сдаваться, хоть сдохну, но выложусь по полной.

- Как ты назвал бы это удушение? Было очень странное положение. Насколько ты знал и был уверен, что получится завершить?

- На тренировках было пару моментов, когда я душил. Можно душить. я его контролировал и у него было мало шансов, хороший захват был. Я рад, что победил досрочно, без шансов.

- Ты сравнялся с действующей победной серией с лидером дивизиона, побил седьмого номера рейтинга. Что дальше, как скоро мы увидим тебя в октагоне?

- Чуть-чуть отдохну, подумаю. Этот бой был хороший, мне не было легко. Я не терминатор, а человек и стараюсь биться до конца. С каждым разом соперники все сильнее. Я думаю в топ-5 спокойно можно подраться и выиграть. Можно с Колби Ковингтоном подраться, почему бы и нет? Если он захочет - без проблем. Отдохнем, подумаем и решим этот вопрос.

- Насколько для тебя важно, что ты представляешь Казахстан, потому что в толпе скоро будет больше казахских головных уборов?

- Это честь для меня, представлять Казахстан, потому что я сам казах. Я рад что выступаю на таких, мировых аренах, представляю достойно свою страну. Если здоровье будем позволять, будем показывать больше чтобы забрать титул, привезти в Казахстан и порадовать болельщиков.

Отметим, что их противостояние было признано лучшим поединком UFC 285, за что им причитается бонус в 50 тысяч долларов. Однако Рахмонов получит все 100 000 долларов, так как Нил не сделал вес.

Итого, Рахмонов за пятый бой в UFC заработал 191 500 долларов (82,5 миллиона тенге).

Добавим, что для Номада это 17-я победа в 17 в поединках за карьеру в ММА. Все свои бои Рахмонов завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

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