"Не люблю быть в долгах". Исмагулов высказался о контракте с UFC и назвал свой гонорар

Казахстанский боец Дамир Исмагулов (24-2) в интервью Youtube-каналу "Спорт Шредингера" прокомментировал информацию о гонорарах и высказался о возвращении в UFC. Он пока не знает, будет ли новый контракт с самым престижным промоушеном.

- В UFC у тебя были условия 20 тысяч долларов + 20 тысяч долларов (гонорар за бой и бонус за победу. - Прим. ред.), правильно?

- Это был шестой бой, там было немногим чуть больше. 30 + 30 что-ли.

- А вот еще один бой по контракту на этих же условиях?

- Да, на таких же. Слушай, я еще не знаю. Я знаю, что у меня один бой по контракту. Я вообще не думаю, дадут ли они мне новый контракт или еще что-то. Один бой, знаешь, я не люблю быть в долгах.

- То есть нужно его отработать, и ты 100 процентов выйдешь?

- Я в любом случае подписывал контракт и не хочу быть чем-то обязанным ничего должным. В жизни я так строю отношения. И здесь я хочу провести этот бой, и если он будет последний, значит, он будет последний. Потом будет видно уже.

Напомним, что в декабре Исмагулов единогласным решением уступил Арману Царукяну (19-3). Для казахстанца это поражение стало первым в американском промоушене, тогда как ранее он выиграл все пять поединков. После этого "Казах" объявил о завершении карьеры.

Накануне Исмагулов через соцсети объявил о возвращении в UFC и обратился к президенту организации, чтобы посодействовал устроить реванш с Царукяном.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы