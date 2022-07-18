Названа роль Хабиба в борьбе за пояс UFC между Оливейрой и Махачевым

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказался по поводу предстоящего титульного поединка между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым за пояс чемпиона UFC в легком весе, сообщает "Чемпионат".

Он станет главным на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится 22 октября.

"Знаете, все говорят, что Чарльз был чемпионом. Но я считаю, что Хабиб просто одолжил ему пояс, чтобы он придержал его для Ислама. Я не думаю, что Оливейра когда-либо был чемпионом.

С кем он дрался? С Майклом Чендлером, у которого рекорд в UFC 2-2? С Дастином Порье? Я уважаю Порье, но он проигрывал и Хабибу тоже. Ислам будет играть с Чарльзом, и он покажет, что в этой игре есть уровни", заявил Абдель-Азиз.

Ранее Оливейра потерял этот титул, так как не уложился в вес перед своим последним поединком. А его соперник, американец Джастин Гэтжи, в том бою проиграл удушающим приемом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным. Ранее чемпионом UFC в легком весе был завершивший карьеру Хабиб Нурмагомедов.

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